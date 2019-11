En vennlig start på dagen

Nyfødte

Ved Guri Kunna på Hitra startet man fredagen med en rolig hyggestund i kantina.

- Det er Mot til å glede-dagen, som markeres over hele landet. Denne dagen skal vi spre litt ekstra glede. Det er ikke alle som har det like bra, og det skal ikke så mye til for å gi noen en positiv følelse, sier Frida Schjetne Johnsen, som er MOT-representant ved skolen.

- Derfor starter vi dagen med en rolig samling her i kantina, med kaker, kaffe og forskjellige aktiviteter, fortsetter Odin Kornelius Ulvan.

Ungdommene forteller at det er laget noen stopp-punkter rundt om på skolen, med ett sted for å hoppe paradis, et "high five" og et klemmepunkt.

- Og så har vi en lappevegg. Der kan folk, anonymt, skrive noe positivt om noen andre ved skolen, forteller Frida.