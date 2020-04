Nyfødte

Vegrafikksentalen melder klokka 08:39 at Frøyatunnelen er midlertidig stengt. Det angis ingen årsak.

Avsnittsleder i politiet, Arild Sollie, sier til lokalavisa at meldingen går på at et brannslukningsapparat skal være fjernet fra tunnelen. Når slikt oppdages stenges tunnelen automatisk, og det blir full utrykning

- Vi har en patrulje på vei for å sjekke, sier Sollie.

Brannvesenet er også kalt ut.