I dag håper skoleklassen å få audiens hos paven

Nyheter

22 elever og to lærere fra 3. klasse studiespesialisering ved Guri Kunna vgs. skolested Hitra, befinner seg denne uka i Roma.

Lærer Astrid Mortensvik forteller til lokalavisa at de kom til Italias hovedstad tirsdag og skal være der fram til fredag.

- Hvorfor har vi lagt skoleturen hit? Roma er en fantastisk by for ekskursjon. En by hvor du finner mye skolerelatert stoff innen historie, religion, kunst og kulturfaget norsk.

Ingen av dem hadde besøkt Roma tidligere og Mortensvik forteller videre at alt i byen er sentralt og kan nås til fots.

- På onsdag håper vi å komme i nærheten av paven når han holder åpen audiens. Ellers er turen tenkt som en sosial og fin ramme for gode opplevelser sammen.