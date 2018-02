Klargjør for fabrikkutbygging

Nyheter

Nutrimar planlegger å bygge nytt fabrikkbygg vis a vis det gamle på Nordskaget.

Hovedutvalg for forvaltning i Frøya skal denne uka behandle en sak som går på dispensasjon fra reguleringsplanen for Nordskaget industriområdet. Søknaden gjelder ikke selve bygget, men planlagt vei til bygget. Denne vil få en stigning som overgår det som står i planen. Rådmannen innstiller på at det gis dispensasjon.

På Frøya står lakseslakteriet Salmar og Nutrimar står skulder ved skulder til lakseslakteriet Innovamar hos Salmar. De to naboene er gjensidig avhengige av hverandre. Den enes avfall er den andres gull.

- Tidligere måtte lakseselskapet Salmar betale for å bli kvitt avfallsstoffene etter lakseslaktingen. Nå er det blitt god butikk og et etterspurt råstoff, fortalte produksjonsleder Conor Foster på Nutrimar i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya før jul.