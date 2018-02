- Manglende veivedlikehold mye større problem enn smeltevann

Nyheter

I det siste har det vært oppmerksomhet rundt smeltevann fra laksetrailere som fryser på veiene. Tidligere i dag viste HF til en sak fra NRK der samferdselsminister Ketil Solvik Olsen mener avrenning er trafikkfarlig og derfor ulovlig.

Det er Sps fylkestingsrepresentant, Gunn Iversen Stokke, som har satt saken politisk på dagsorden i Trøndelag.

Dag Willmann har latt seg provosere over at det er akkurat dette med smeltevann som dras frem når ansvarsfølelsen ovenfor trafikksikkerhet på fylkesveiene setter inn.

- Jeg skal ikke bestride at dette er noe som skjer. Vann har en tendens til å fryse til is når det er minusgrader. Jeg vil likevel påstå at dette er et relativt lite problem hvis vi setter det opp imot den generelle tilstanden og vedlikeholdet på fylkesveiene. Dette sorterer faktisk også under Gunn Iversen Stokke og posisjonen i fylkestingets ansvar. Dype langsgående spor hvor asfalten er slitt ned til veiens grunnstruktur over lange strekk mener jeg at representerer et uendelig mye større trafikksikkerhetsproblem. Dette er irriterende og dyrt for bileiere på sommerføre, men det er åpenbart at kjøring og forbikjøringer på vinterføre under slike forhold nærmest er en ulykke som venter på å skje, sier Willmann.

- Jeg oppfatter utspillet fra Stokke mer som et uttrykk for frustrasjon over egen utilstrekkelighet i forhold til veivedlikehold. Et forsøk på flytte fokus bort fra dette og over på en enkel «vinnersak» som ikke koster en krone for hverken fylke eller stat. Nå gjennomfører sittende regjering tidenes samferdselsløft, men til og med det bringer oss ikke lengre enn at vi så vidt har stoppet veksten i etterslepet på veivedlikehold landet sett under ett. Dette viser dessverre hvilken astronomisk oppgave denne og mange fremtidige regjeringer (er jeg redd) står ovenfor. Hvis man er opptatt av vei kan man da kanskje bli fristet til å begynne å rope etter en ny regjering, men jeg har vel til gode å ha hørt noen annen politisk konstellasjon tatt til orde for noen høyere ambisjoner enn det sittende regjering uttrykker. Min oppfordring blir derfor; Øk veivedlikeholdet og reasfalteringen betydelig. Ser vi noe som monner her kan nok vi som trafikkerer disse fylkesveiene daglig leve med denne smeltevannstripen en stund til., sier Dag Willmann.