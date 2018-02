Derfor støtter også kuldeteknikerne Krafttak mot kreft i øyregionen

Nyheter

Krafttak mot kreft i øyregionen passerte denne uka fantastiske 200.000 kroner. Og fortsatt kommer det nye eksempler på at lokale bedrifter og privatpersoner støtter denne aksjonen, der russen i øyregionen går i bresjen for å samle penger til Kreftforeningen. Blant disse er Kliva Kulde AS.

- Vi ønsker å støtte Krafttak mot Kreft fordi dette er et viktig samfunnsbidrag. Russen på Frøya og Hitra legger masse krefter, energi og engasjement i for å gjøre en forskjell, skriver Mariann Arntzen i Kliva Kulde på Sistranda i en epost til lokalavisa.

- Det er viktig å få fokus på forskning innenfor denne svært utbredte sykdommen. Vi bryr oss og ønsker derfor å bidra, forteller hun.

Resultatet så langt

Søndag kveld har det kommet inn til sammen 111.500 kroner på Frøya og 102.400 kroner på Hitra.

Tilsammen har russeklassene en målsetting om å passere en halv million kroner til kreftsaken.

I tillegg til hver sin digitale innsamling skal lokal russ gå med bøsser i mars. Pengene fra årets Krafttak skal denne gang skal gå til forskning på senskader og tilbud til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

Vil du støtte aksjonen? Du finner enkel innbetalingsmåte her:

Hitraaksjonen

Frøyaaksjonen

Send oss ditt bilde

Lokalavisa Hitra-Frøya samarbeider med Kreftforeningen om å skape oppmerksomhet rundt innsamlingsaksjonen og dette viktige temaet. Har du eller din bedrift gitt en gave til Krafttak mot kreft, så send oss gjerne et bilde og litt tekst - vi er overbevist om at mer oppmerksomhet gir mer penger til aksjonen. Bruk adressen post@hitra-froya.no

Vi heier på russens engasjement videre.