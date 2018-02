Får kanskje bygge hytte på heimplassen likevel

Nyheter

Monica Kanne har søkt om å få fradele ei tomt, og bygge ei hytte, på eiendommen til det som var barndomsheimen på Strømøya. Saken er behandlet i flere runder i Frøya kommune. Tomta vil bli liggende i landbruk, natur og friluftsområde (LNF) og i 100-metersbeltet til sjøen.

Forvaltningsutvalget mente likevel at det var såpass tungveiende grunner til at søker kunne få tillatelse, at de først vedtok å gi dispensasjon. Så kom høringsuttalelsen fra fylkesmannen (staten) som gikk sterkt imot å gi dispensasjon.

I en ny behandling i det lokale forvaltningsutvalget ble det vurdert dit at med en slik uttalelse fra fylkesmannen (som på et vis har vetorett i slike saker) så valgte man å si nei til dispensasjon.

Søkeren har levert klage, og denne ble behandlet i forvaltningsutvalget torsdag. Her bestemte politikerne seg for å gi medhold på klagen, og stå ved det de hadde ønsket i utgangspunktet. Det ble også vist til at man nylig har gitt en dispensasjon til bygging i det samme området.

Det er fortsatt slik at fylkesmannen kan gripe inn. Hvis fylkesmannen klager på den tillatelsen Frøya kommune har gjort, vil det bli en ny runde med klagebehandling, der det ikke vil være lokalpolitikerne som får siste ordet. .