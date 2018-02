Ni tips til å unngå tyvene nå i vinterferien

Nyheter

Husk å sikre hjemmet ditt før du reiser på vinterferie, ellers gir du tyvene lett spill. Det råder forsikringsselskapene.



– Dessverre er ferietid også innbruddstid. Vi ser at antall innbrudd stiger når det er ferie og mange er bortreist. Man tror kanskje at dette kun gjelder om sommeren, men enhver ferietid er høytid for tyver, spesielt de som «lever» av vinningskriminalitet, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.





Få tyvene til å tro dere er hjemme



Ferieklare nordmenn er gjerne litt stresset med å komme seg av gårde, og kan

fort glemme de enkleste rådene om sikring av hjemmet før ferien, sier han.



– For å forebygge innbrudd bør det se ut som dere er hjemme. La noe lys stå på. Be naboer eller venner om å måke snø og tømme postkassen. Be de også om å kaste

søppel i søppelkassen etter hvert, og dere må gjerne låne bort parkeringsplassen foran huset. Det gjelder å «lure» tyvene til å tro at dere ikke er bortreist på

ferie, sier Setnes.



Slik sikrer du hjemmet ditt i vinterferien:



• Ta bilder og video av verdigjenstandene dine. Lagre på mobil eller i skyen.

• Lås vinduer og dører og la ikke verdifulle gjenstander ligge synlig fremme.

• Stopp post, reklameutsendelser og aviser. En full postkasse er en invitasjon

til tyver.

• Ikke la søppelkassen stå tom. La gjerne naboer eller venner fylle på etter

hvert.

• Avtal med naboer og venner til å passe på og se til huset mens dere er borte.

• Husk litt belysning. Har du mulighet, varier belysningen.

• Ha lås på ytterdører og utsatte vinduer som er godkjent av forsikringsselskapene.

• Ha litt varme på slik at huset holder en lugn temperatur.

• Steng hovedstoppekranen og tøm rørene for vann ved å åpne en kran til det stopper å renne. Blir det strømstans unngår du vannskader som følge av frost i

rørene.