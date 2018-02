Har du lurt på hva disse små knappene betyr?

Nyheter

Har du lurt på hva disse små knappene under mange av våre nyhetsartikler egentlig betyr?

Dette er emneknagger eller tags som skal hjelpe deg å finne fram til mer innhold fra samme tema eller geografi. Så hvis du under saken ser for eksempel knappen "Sistranda" eller "Fillan", så kan du klikke på den og kjapt komme til flere saker fra Sistranda eller Fillan.

Vi bruker også de samme emneknaggene på mer spesialisert stoff, som for eksempel innsamlingsaksjonen Krafftak mot kreft , havbruksserien Trøndelag redder verden eller ting og hendelser som omhandler Lakseveien.

I nyhetsappen vår viser vi ikke disse knappene direkte, men her kan du "swipe" til høyre og sortere innholdet i for eksempel Hitra-stoff eller Frøya-stoff. Alt for at du enda kjappere skal finne fram til innholdet du er mest opptatt av.