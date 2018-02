Hitra og Frøya har passert 150.000 gjestedøgn

Nyheter

Det viser fersk reiselivsstatistikk over overnattingsdøgn, utarbeidet av Trøndelag Reiseliv. Hitra og Frøya har nå samlet passert 150.000 gjestedøgn etter at veksten var på 6.800 (4,7 prosent) i fjor målt mot året før. Da er norske og internasjonale gjester summert.

Ser man på bare "norske" overnattinger på Hitra og Frøya, er økningen på 5,2 prosent eller drøyt 3.000 flere overnattinger enn året før.

Kun Stjørdal (5,6 prosent) kan vise til bedre samlet og nasjonal vekst av de trønderske regionene. Værnesregionen generelt har derimot en tilbakegang på over 7 prosent eller nærmere 30.000 gjestedøgn.

Selv om Oppdal har kraftig vekst på internasjonale besøk (+31 prosent), har fjellbygda samlet sett over 9 prosent færre overnattingsdøgn i 2017 enn året før. Det utgjør en nedgang på 19.000 overnattinger.

– Trøndelag opplevde en positiv vekst i antall samlede gjestedøgn fra utlandet mellom januar og desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016, samtidig falt antall norske overnattinger som skyldes sesongcamping. I alt ble det registrert 2.683.838 gjestedøgn i trøndelagsfylket, dermed en nullvekst på antall samlede kommersielle gjestedøgn i 2017, sier reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv AS.

- Oppdal vinner på det internasjonale markedet. På nasjonal er det i utgangspunktet en nedgang, men korrigerer man for sesongcamping (spikertelt etc.), har Oppdal en vekst på nasjonale gjestedøgn igjen +8,2 prosent. Det vil si en vekst når man ser bort fra sesongcamping. Så egentlig ser det veldig bra. Det er sesongcamping som ødelager litt for Trøndelag i år, men det er ikke de som bruker mest penger i regionen heller, sier Sestak til Hitra-Frøya.

(Sesongcamping er i statistikken campingvogner på sesongkontrakter. Alle overnattinger antas å være gjort av nordmenn.)