Nyheter

"Guri Kunna VGS oppleves som innadvendt og lite delaktig" og "Ledelsen mangler selvinnsikt" skriver investorkontakt Runar Sivertsen i SalMar i et leserinnlegg gjengitt på Frøya.no. SalMar-toppen skriver på vegne av "flere bekymrede næringslivsaktører på Frøya" hvordan han opplever samarbeidet med den videregående skolen.

Svaret var gitt i form av leserbrev og som svar på et leserbrev med rektor Espen Arntsberg samme sted.

- Guri Kunna VGS oppleves som innadvendt og lite delaktig i den fantastiske utviklingen som skjer i regionen. Barne- og ungdomskolen og kunnskapsmiljøene i Trondheim er mer påkoblet og ser muligheter og deltar i å forme nye arenaer Vi tillater oss derfor å sette spørsmålstegn til ledelsen av Guri Kunna VGS og den strategien som er valgt opp mot regionen, nærmiljøene og næringslivet. Det fremstår som om man ser inn til fylket for svar mer enn man ser til nærmiljøet for muligheter. (...) Næringslivet savner en sterk og delaktig videregående skole. En slik sterk og tydelig VGS ville hatt en sentral plass opp mot regionen, nærmiljøet og næringslivet. Da kan ikke rektor fortelle at alt er bra, vi kan ikke være tydeligere enn det vi er, ting er ikke bra. Det tas ikke kontakt, det er null initiativ og når næringslivet får høre fra andre sentrale FoU-miljøer at skolen oppleves vanskelig å få dialog med, da blir vi bekymret, skriver Sivertsen i et lengre innlegg.

Guri Kunnas rektor Espen Arntsberg skrev i sitt innlegg mandag at "Guri Kunna videregående skole har vært og er fortsatt meget utviklingsorientert" og at "man lytter til hva næringslivet vil ha".

- Skolen har mange prosjekter gående i samarbeid med det offentlige, privat næringsliv, høyere utdanningsinstitusjoner og internasjonale samarbeidspartnere, skrev Arntsberg. Dette leserbrevet dette var igjen avstedkommet etter at næringslivsmannen Helge Gåsø tidligere i uka uttalte til Frøya.no at "skolen har blitt defensiv og sidrumpa".

- Frøya videregående skole var anerkjent utenfor Trøndelags grenser for sin offensivitet, nytenkning, og sitt tette samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner. Det er ingenting av det som er ivaretatt etter at det ble en samlet Guri Kunna videregående skole. Nå må man finne en vei ut av rotet, sa Gåsø i forbindelse med at en delegasjon fra Fremskrittspartiets fylkesgruppe var på besøk.

Fylkets utdanningsdirektør Vegard Iversen skriver i dag et nytt innlegg i debatten, der han skriver at Sivertsens brev kommer med "svært sterke påstander og er på grensen til å være et personangrep. Slik argumentasjon bidrar ikke konstruktivt i diskusjonen."