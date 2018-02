Daniel ble utvalgt, tar gjerne en gitar-utfordring fra Alnæs

Nyheter

Siden Frode Alnæs oppfordret gitarister på Frøya til å melde seg på som gjesteartist under konserten i kulturhuset, meldte det seg på flere interesserte.

Frode Alnæs jakter gjestegitarist fra Frøya Når Frode Alnæs snart står på kulturhus-scenen, håper han å spillehjelp fra en lokal gitarist.

Men det var Daniel Kjønnøy Stolsmo som til slutt ble trukket ut til å spille en gitarklassiker sammen med Alnæs og co.

- Det blir morsomt, sier Daniel. Han er best kjent som gitarist i coverbandet Extreme pleasure, som de siste årene har hatt stor lokal suksess med sine Guns´n Roses konserter.

Han har snakket med Alnæs om hvilket nummer de skal fremføre sammen.

- Vi har ikke bestemt oss ennå. Jeg kom med noen forslag, og de skulle sjekke hva de kunne øve inn, sier Daniel.

- Hva har du lyst til å spille da?

- Det kommer egentlig på det samme. Jeg kan spille mye rart. Det er artig bare å opptre synes jeg.

- Hvorfor har du lyst til å opptre sammen med Alnæs?

- Han er en såpass kjent gitarist og artist, at det er morsomt bare å ha gjort det.

- Skal dere øve noe sammen før konserten?

- Det er jeg ikke sikker på. Men det får jeg beskjed om ganske snart tror jeg.

- Hvor lenge har du spilt gitar?

- Jeg startet å spille på en kassegitar jeg fikk til jul da jeg var 13 år. Så kjøpte jeg en el-gitar etter hvert, da jeg fikk litt fart i fingrene.

- Hvilken sjanger står deg nærmest?

- Det er den type musikk jeg har spilt de siste årene – klassisk rock fra 80-tallet. Men jeg spiller egentlig alt, fra Karius og Baktis forestillinger, til blytung metal.

- Så du er klar for hvilken som helst utfordring?

- Ja. Hvis det er vanskelig så er det en morsom utfordring. Og hvis ikke er det bare layed back og greit.

- Har du nerver før konserten?

- Nei, aldri. Den kneika har jeg kommet over for lenge siden. Jeg har spilt såpass mye og i så mange settinger at det bare er kos å stå på scenen nå.

- Kan dette være en mulighet til å få flere oppdrag?

- Muligens. Det å stifte nye bekjentskaper kan føre til videre ting. Da kommer man på radaren i det minste., sier Daniel.