NRK/TV2-psykolog vil bruke stand up-humor for å skape glede på øyregionens arbeidsplasser

Nyheter

Trøndersk Kystkompetanse har ulike typer mini-seminarer gjennom året for bedrifter på Hitra og Frøya. Denne gang står en faglig og humoristisk dag med Jan-Martin Berge på programmet. Berge kjent som psykolog på NRK Nitimen og i TV2-programmer som «Ettermiddagen» og «God Morgen Norge». Med humor og stand-up skal han vise hvordan bedrifter kan legge tilrette for at ansatte er motiverte og inspirerte, men også hvilket ansvar en den enkelte ansatte også har for å skape arbeidsglede og godt arbeidsmiljø.

- Hva trenger vi for å trives i jobben? Hvordan få engasjerte og dedikerte medarbeidere? Dagens arbeidsmarked er forbundet med høye krav til effektivitet, lønnsomhet og omstillingsevne. Da er det viktig å vite hva bedriften og de ansatte trenger for å være konkurransedyktig i dagens og fremtidens marked, er beskrivelsen Trøndersk Kystkompetanse bruker i introduksjonen til samlinga, som holdes ved Hjorten Hotell Hitra den 2. mars.

- Ved å blande kunnskap fra forskning og erfaring med mye humor og engasjement, skal Jan-Martin presentere en oppskriftsom din bedrift kan bruke for å skape et arbeidsgledende miljø der målet er motiverte ansatte i en lønnsom bedrift, skriver Trøndersk Kystkompetanse.