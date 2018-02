Jobber med bedre mobildekning flere steder nå

Nyheter

Telia oppgraderer nå mobilnettet flere steder i øyregionen. Torsdag fløy de utstyr opp til Hestnesfjellet, der entreprenørselskapet Netel skal montere antenne for å øke båndbredden fra 4G til 4G+.

- Det vil gi bedre dekning i området omkring Hestnes, Småge, Asmundvåg, Helgebostad, samt utpå disse småøyene utenfor. Kan også potensielt stedvis gi litt dekning over mot Frøya omkring Fillingsneset/Avløysa, men dette er over sjø og lang avstand, så her kan jeg ikke love noe, sier Ellen Scheen, kommunikasjonsrådgiver i Telia.

Hun lover 4G+ og nye antenner flere steder, spesielt der det er mye hytter og bebyggelse.

- Vi har hatt en fantastisk utvikling på kunder og trafikk ute på Hitra og Frøya, så mer kapasitet behøves. Denne på Hestnesfjellet vil nå altså få 4G+, og det jobbes også med utvidelse og heving av antenner for site på Kvenvær like bortenfor. Det er også en god del andre prosjekter på gang Hitra/Frøya. Vi innplasserer oss på mast ved Innerdalen nå i disse dager, så da blir det bedre dekning på veien over Hitra. Der regner vi med det holder med 4G, men det blir oppgradert til 4G+ dersom det er nødvendig. På Nordskaget skal vi inn i ny mast som bygges av fylkeskommunen. På Fjellværøy jobbes det med en helt ny mast. På Strømøy skal vi innplassere oss i Telenor sin mast. Vi tenker også bedre dekning i området omkring Hitra industripark øst og hurtigbåtterminalen. Vi har dessuten sett på muligheter for Andersskogan sammen med fylkeskommunen, men dette er ikke helt avklart ennå, sier Scheen.