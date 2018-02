- Broren min er midt på Frøyfjorden, men vet ikke hvor

Nyheter

En mann fra Frøya ringte politiet i fire-tiden natt til lørdag.

- Han sa at broren hans er midt på Frøyfjorden, men at han ikke visste hvor. Og at det ruller godt på sjøen, og at han trenger bistand, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

De fikk etterhvert en posisjon på båten og kunne sette i gang en redningsaksjon for å berge mannen i 30-årene.

- Vi orienterte hovedredningssentralen, som sendte ut redningsskøyta fra Fillan i halv-fem tiden. De fikk kontroll på havaristen. Han ble slept inn til Hammarvika, forteller Oseid.

Skipsfører Werner Huse forteller at de kjente igjen mannen og båten da de fant den ved Tirevet, midt mellom Ulvøya og Hammarvika. Han hadde rett og slett rotet seg bort.

- Han er en vi har hatt med å gjøre før. Vi måtte redde han i fjor også da han ikke visste hvor han var hen, forteller Werner Huse, skipsfører på redningsskøyta Horn Flyer.

Han forteller at mannen var i god behold, og at det var en del vind ute på Tirevet.

Mannen var på vei fra Ulvøya til Frøya da han rotet seg bort. Han hadde ikke kartplotter ombord i den 19-fot åpne båten.

- Han kjørte etter en mobilapp, forteller Huse.