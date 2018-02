- Vi må tåle å få vondt

Nyheter

Frøya/Hitras felleslag J16 spilte to kamper lørdag i Bringserien i Munkvollhallen.

Mot Byåsen ble resultatet 19-26 og mot Nærbø endte det med 23-36.

- Vi kom veldig dårlig ut i begge kampene. Vi er altfor for lite aggressive og forstår ikke nivået på det vi er med på. Mot Byåsen sliter vi i angrep i første omgang. Vi går mye en på en og klarer ikke å sette tempo i spillet. Det bedrer seg i andre omgang, som vi vinner. Da kjører vi på en del. Så jeg hadde håp om at vi hadde funnet tilbake formen til andre kampen, sier trener Øystein Claussen.

Men slik gikk det ikke.

- Forsvaret vårt er forferdelig dårlig. De springer rett og slett fra oss. Fremover på banen er det greit. Vi scorer mer enn nok mål, men vi slipper inn alt for mye. Men det er klart at Byåsen og Nærbø er ubeseiret, så det er to topplag vi møter. Ingen hadde forventet at vi skulle vinne. Men vi hadde håpet at vi skulle være bedre. Mot Byåsen var det greit, men mot Nærbø var det alt for dårlig. Vi kunne gitt mer og vært tøffere. Vi møter mer kilo i motstanderne våre, og det må vi ta igjen med å være mer aggressive.

Hvilke forventninger har du for kampen mot Åsane i morgen?

- Det er et lag som er bedre enn oss. Men jeg har et håp om at vi skal klare å sette et forsvar og gjøre det vanskelig for dem. Laget skal egentlig passe oss bra. Men da må vi tåle å ta duellene og tåle å få vondt.

- Er det det du kommer til å si til spillerne før kampen?

- Helt klart. Vi snakket litt etter kampen i dag, så vi skal gi dem en fight i morgen.