Fikk tau i propellen i mørket

Politiet fikk lørdag kveld melding fra hovedredningssentralen om en leteaksjon etter en åpen båt med påhengsmotor mellom Norddyrøya og Sørdyrøya på Frøya.

I følge politiet hadde noen observert en drivende båt, og to båter samt redningsskøyta dro ut for å lete etter at det gikk ut melding over kystradioen. Redningsskøyta snudde på halvveien da de fikk høre at båten var funnet.

- Hovedredningssentralen ringte igjen et kvarter etter, og da var båten funnet ved Synstøya. Det var en mann ombord, som hadde fått tau i propellen og hadde drevet utenfor mobildekning. Han skulle hente en kvinne i 50-årene. Båten og mannen ble slept inn til fergeleiet på Dyrøya, forteller Anlaug Oseid, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.