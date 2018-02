- Det er nå man kan si meningen sin, ikke etter at planen er laget

Nyheter

Arealplanen for hele Frøya skal revideres, og tirsdag går startskuddet for en rekke folkemøter. Det første holdes på Nabeita oppvekstsenter, deretter følger Nordskaget, Nesset og Dyrøya/øyrekka. (Sistranda har sin egen arealplan, som det tidligere er avholdt folkemøter for).

- Det første møter skal dekke Hammarvika til Fillingsneset. Dette er et område der vi vet det er mange som har planer, men dette er muligheten til å melde fra, enten man planlegger utbygginger, utvidelser av f.eks næringsområder, eller har andre interesser. Det er nå man må komme med meningen sin, ikke etter at planen er vedtatt, sier kommuneplanlegger Kristin Strømskag.

Gjør unntak for Coop-utbyggingen Kommunen får inn mange ønsker om reguleringer som går på tvers av kommunens overordna plan.

Det er ikke bare byggeinteresser som skal fram. Hvis noen har interesser av å verne/ skjerme områder fra utbygging, så er også dette anledningen for dem til å fremme sin sak.

Folkemøtene er én anledning til å si fra. Kommunen har også etablert en egen side for arealplanen på sine nettsider. Her kan folk gå inn og lese om prosessen, og levere innspillene sine digitalt.