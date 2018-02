Hesteutstyr for titusenvis av kroner stjålet i natt

Nyheter

Natt til tirsdag ble det gjort innbrudd i Stall Hammer på Hamarvika.

- Så langt har vi kommet fram til at hesteutstyr for omtrent 90.000 kroner er borte og ennå har vi ikke gått gjennom alt. De uvedkommende har dessuten laget mye rot og tydelig gjort hestene i stallen opprørte i natt. Politiet har akkurat vært her og gjort sine undersøkelser, forteller Mette Måsval Antonsen og Anja Sandvik tirsdag ettermiddag.

Sentimental verdi

Dette er den første gangen at Mette og Anja opplever innbrudd og de sier det er kjedelig at det ikke går an å ha tingene sine i fred.

- Vi har blitt frastjålet hjelmer, saler og seler. Noe av utstyret er dyrt, det har vi spinket og spart for i flere år, og annet utstyr er uerstattelig fordi det har en sentimental verdi for oss. Vi håper at de som har tatt utstyret vil vurdere å levere det tilbake, selv om det er lite trolig.

Mette og Anja sier at de som har vært på ferde har stjålet mye tungt utstyr som krever både styrke og tid å få tak i. Men de tror ikke at tyvene har hatt peiling på hva de skulle ta.

- En del av utstyret de har stjålet er skreddersydd og spesialtilpasset hestene våre.

Sjekket hestene for skader

At det er utrivelig å tenke på at uvedkommende har vært i stallen en ting. En annen ting er redselen for hvordan det hadde gått med hestene, legger Mette og Anja til.

- Vi var snar med å sjekke om hestene hadde fått skader i løpet av natten og det hadde de heldigvis ikke. En av hestene var sluppet løs og de kan ikke ha tenkt på farene ved å slippe løs et dyr på 800 kg. De kunne skadet seg selv, hestene i stallen eller folk i området hvis hesten hadde kommet seg ut.

Mette og Anja har kontaktet andre med stall på Frøya for å fortelle hva de har blitt utsatt for og oppfordret alle til å låse inn sakene sine.

- Hvis det er noen som ser annonser hvor hesteutstyr selges billigere enn det er verdt, håper vi de kan varsle oss for noe av utstyret vi har blitt frastjålet er gjenkjennbart.

Mette kan nås på følgende mobilnummer: 99384049 og Anja på: 99100437.

- Er det noen som har sett noe mistenkelig på Hamarvika i natt ønsker politiet tips i saken, legger Måsøval Antonsen til.

Stallen ligger rett ved Frøyatunnelen.