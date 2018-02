Klippet brannslangen - nå er stasjonen offisielt åpnet

Nyheter

Med godt grep rundt et profesjonelt frigjørings-verktøy, foretok ordfører Berit Flåmo i formiddag den offisielle åpninga av nye Frøya brannstasjon. Selvsagt var det for anledninga en brannslange som var snora.

Den offisielle åpninga ble foretatt med formannskapet og gjester tilstede. Fra i ettermiddag og i kveld er det også invitert til åpen dag på stasjonen for alle.

Stolte brannmannskaper

Frøyas nye brannstasjon på Siholmen ble tatt i bruk allerede for en drøy måneds tid siden. Lokalavisa Hitra-Frøya var tilstede da brannmannskapene var samlet til sin første øvelse, der de trente på å klippe opp en bil for å ut fører og passasjer.

- Hva synes du om den nye brannstasjonen, i forhold til den gamle?

- Det er veldig bra. Det kan ikke sammenlignes med det vi hadde før. Der var det lite plass til alt vi hadde. Nå har vi god plass til alt av utstyr. Og det er veldig fokus på renhold av klær og utstyr etter innsats. Det er av hensyn til helsen til brannmannskapene. Med den nye brannstasjonen har vi lukket alle avvik vi fikk fra arbeidstilsynet på den gamle brannstasjonen. Så det var i rett tid, sa brannsjef Arvid Hammernes.

Varabrannsjef Johan Pettersen mener den nye stasjonen også vil bety mye for beredskapen.

- Nå kan vi organisere beredskapen på et helt annet vis. Nå har vi eget utstyrslager og alt er organisert som det skal være, slik at alt er lagt til rette for innsats. Vi har muligheter til å sette stab her i det nye store stabsrommet, ved større hendelser som for eksempel oljeutslipp eller lyngbranner. Og med sivilforsvaret vegg i vegg kan vi samarbeide bedre med dem, forteller han.

Renhold

- Men som Arvid sier er det viktigste at vi har fått gode fasiliteter for renhold av klær og utstyr. Når vi kommer hjem skal ikke den som venter på oss kjenne at vi har vært og slukket brann. Det skal ikke lukte røyk av oss, og vi skal ikke ha med oss skadelige stoffer i bilen og hjem.

I garderoben som ligger vegg i vegg med bilhallen viser han stolt frem den store nye vaskemaskinen og tørketrommelen for brannvernutstyret. På andre siden av hallen er det et stort vaskerom for brannbilene. Før måtte de stå ute og vaske bilene