Alpha Security AS ønsker å tilby russejenter på Hitra og Frøya gratis selvforsvarskurs før russefeiringa i år, forteller eier Rune Vitsøe.

Han forteller videre at hovedinstruktøren under kurset blir Alpha Securitys regionsleder for Møre og Romsdal.

- Grandmaster Bjørnar Thomassen har 7.dan Taekwondo, 1. dan Hapkido og 1. dan Ju Jitsu. På det viset ønsker vi å gi russejentene en tryggere russefeiring.