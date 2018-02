Nyheter

Ordfører Berit Flåmo inviterte til det da hun skulle spørre formannskapet om en bevigning til årets Krafttak mot kreft.

- Vi har noen veldig ivrige ungdommer som står på for dette, og her har vi en sunn konkurranse med Hitra. Når vi vet at Hitra formannskap har gitt 5000, så er mitt spørsmål, hva gjør vi?

- Vi dobler, kom det kontant fra Remy Strømskag.

De andre rundt bordet samtykket, og slik ble det. Frøya formannskap gir 10.000 kroner til Krafttak mot kreft.