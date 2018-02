Vil ikke ha forskjellsbehandling mellom håndball og fotball

Nyheter

- Hvorfor er ikke trening i storhallen med i forslaget, var første spørsmål fra Aleksander Søreng (Frp) da formannskapet skulle behandle saken om gratis idrettshall-leie for barn og unge.

Og dette ble tema for diskusjonen, som endre opp med hele saken ble utsatt.

Administrasjonen viste til at Frøya Storhall er et kommunalt aksjeselskap, og at kommunen derfor ikke kan bestemme over den på samme måte som over sine andre anlegg.

Dette var likevel ingen tilfredstillende unskyldning for politikerne, som viste til at barnefotballen i Frøya trener i storhallen, mens mange av de andre idrettene, som for eksempel barnehåndballen, trener i Frøya idrettshall.

- Her må vi være forsiktig. Dette vil føre til at det blir billigere å være med på håndball enn på fotball. Dette blir forskjelllbehandling, sa Remy Strømskag (H).

Det ble vist til bestillingen kommunestyret hadde kommet med, som gikk på gratis hall-leie for all organisert trening for barn og unge. Et samlet formannskap var enig i at det som var på bordet, ikke innfridde den bestillingen, så lenge de som trener i storhallen, ikke kommer med i ordningen. Dermed ble saken sendt tilbake til administrasjonen for at de skal utforme et nytt forslag.