- Har vært noen småutfordringer

I februar i fjor ble «ELfrida» sjøsatt. Eskil Bekken i SalMar forteller om små «hiccups» underveis.

– Det har egentlig vært et par småutfordringer. Det er et pilotprosjekt, og nå fungerer den som tiltenkt, sier Eskil Bekken til iLaks.

Han er tidligere teknisk sjef og ansvarlig for «ELfrida»-prosjektet i SalMar, men har nå gått inn i ny stilling. Jørgen Holmen erstattet Bekken i hans forrige stilling.

Båten ble utviklet av Siemens i Trondheim og Ørnli Slipp.

Som en mobiltelefon med «alt mulig rart» på



Bekken utdyper overfor iLaks at båten ble bygd for komplisert for oppdrettsnæringa, og at det har vært uvisshet rundt hva det er behov for i en slik båt.

– Det har vært litt med at ting ble gjort for komplekst og komplisert i forhold til det næringa har behov for, sier han, og sammenligner det med mobiltelefonen.

– Det er som en har en ny mobiltelefon med alt mulig rart på, mens du bare har behov for litt av det. En kan ta vekk en del ting som en ikke har bruk for, sier han.

Godt arbeidsmiljø på båten



Han presiserer likevel at den stillegående båten ble satt pris på av mannskapet om bord.

– Båten er godt mottatt av brukerne, selv om det har vært små «hiccups», sier Bekken.

Nåværende teknisk sjef, Holmen, supplerer:

– Det er fantastisk å være mannskap om bord når man slipper eksos- og motordur. Arbeidsmiljøet blir bedre.

Diesel under planlegging



De har likevel ikke kommet dit at SalMar har starta omleggingen til el-båter. Fremdeles må det litt prøving og feiling til for å komme i havn på teknologi- og prissida.

– De fremtidige under planlegging er dieselbåter. Det må bli slik før vi vet at «ELfrida» holder mål. Det er dumt å bruke mye penger på den om vi ikke får kontroll på komponentene. Det er jo den første oppdrettsbåten som er bygd slik, sier han.

– Nå må vi finne riktige løsninger som overvinner utfordringene som kommer. Frem til vi gjør det må vi være trygg på at den fungerer til vårt bruk. Vi nærmer oss, sier Holmen.

– Prisen på komponentene må ned. Jo mer det blir masseprodusert, jo billigere blir det. Bedre batteriteknologi enn på «Elfrida» må òg til – og det tror jeg er en realitet allerede nå.