Politiet: Båtfører prøvde å kjøre småbåten gjennom en katamaran, men havna i sjøen

Politiet fikk klokka 14:41 i ettermiddag melding fra et vitne som hadde sett en båt kjøre inn i en annen båt. Melderen var utenlandsktalende, og vanskelig å forstå. Politiet fant etterhvert ut at dette skulle ha skjedd ved Bachkekaia på Hestvika. Hovedredningssentalen ble varslet, og både seaking og redningsskøyta tok løs i retning stedet.

Det ble snart klart at en mann i en 16 fots småbåt skal ha forsøkt å kjøre mellom kjølene - altså rett gjennom - en større kataran som lå til kai. Dette mislyktes man med. Han kolliderte og havna i sjøen.

Da utrykningsfolkene kom til stedet, var han borte. Men politiet fikk tips på hvem det var, og oppsøkte han der han bor.

- Mannen luktet alhohol og snakket utydelig, forteller operasjonsleder Arnt Harald Aaslund til Hitra-Frøya.

Politiet har vitner på at mannen kjørte inn i katamaranen, men det er ingen vitner så langt på at han hadde satt seg inn i bilen og kjørt heim. Men på grunn av avstanden mellom kaia og mannens bolig, regner politiet det sannsynlig at han har kjørt heim i bil. I så fall er det snakk om promillekjøring både til sjøs og til lands.

Mannen ble tatt med til legekontoret for blodprøvetaking og helsesjekk.