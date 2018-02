SeniorService og Kvernhusvik Skipsverft skal hjelpe voksne inn i norsk arbeidsliv

Nyheter

Hitra/Frøya-bedriften Dalpro har fått 390.000 statlige kroner gjennom tilskuddsordninga Kompetansepluss. Pengene fordeles i et samarbeidsprosjekt med Senior-Service AS (ti deltakere) og i et samarbeidsprosjekt med Kvernhsvik Skipsverft (tolv deltakere). Blant deltakerne blir mange innvandrere.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk, kan ta del i videre opplæring og styrke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv.

- Landet vårt er i omstilling. Vi er avhengig av flere private bedrifter som bidrar til statsbudsjettet i årene som kommer. Norsk næringsliv etterspør mer kompetanse for å skape nye jobber. Kompetansepluss-ordningen er et godt virkemiddel for å øke kompetansen til ansatte i bedriftene, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra FrP, i en pressemelding.

- Digitalisering og automatisering vil endre dagens jobber og skape nye jobber. Utviklingen krever at vi hele tiden gir folk kompetansen for å henge med. Derfor er det så viktig at vi satser på kompetanseheving. Jeg er glad for at trønderske bedrifter er så frempå for å gi sine ansatte enda høyere kompetanse, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant fra Høyre.

Kursopplegg gis fra godkjente kustilbydere som har et samarbeid med en bedrift som ønsker opplæring. Det gjør at kurset er tilpasset den enkelte bedrifts behov, forteller Lønseth og Bjørnstad.

93 andre tiltak i sør-trøndelag har også fått penger fra pottenn.

10 deltakere i et samarbeidsprosjekt med Senior-Serviuce AS og 12 deltakere i et samarbeidsprosjekt med Kvernhsvik Skipsverft

I Trøndelag fylke deles det ut over 31 millioner kroner til bedrifter for å heve kompetansen til de ansatte. Trøndelag får mest av alle fylker.

Kompetansepluss betyr mye for at flere voksne arbeidstakere får de ferdighetene som bedriftene trenger. Bedriftene får muligheten til å delta i opplegg som er relevante, og det er tydelig at bedriftene i Trøndelag ser stor nytte av Kompetanseplussordningen, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant fra Venstre.