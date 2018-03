- Våre forslag vil gi mer folkehelse

Nyheter

- Jeg finner meg ikke i at de skal ta matjorda, og lage en sperre mot sjøen på min eiendom, sier Johan Egil Grønskag.

Han er en av grunneierne som setter seg i mot det skal bygges en promenadesti langs sjøen på Sistranda. Med ett eneste unntak sier grunneiere nei. Et nei som betyr at hvis det kommer så langt at stien skal bygges, må kommunen kjøre ekpropriasjonsak (tvangssalg) mot de fleste grunneierne.

En gruppe av grunneierne har invitert til et pressemøte. En ting er at de mener at saken må holdes varm , for å kunne påvirke og stoppe planene. En annen ting er at de mener at det som skal være de viktigste formålene ved å etablere en strandsti, kan oppnås på en annen og bedre måte. Dette handler om folkehelse og om å åpne opp sitrandsfjæra for allmenheten.

- Det finnes smidigere og mykere måter å oppnå dette på, uten å legge seg ut med ei hel grend, sier Ola Grønskag.

- Åpne opp for fjæra

Både han og Hans Anton Grønskag har levert høringsinnspill til kommunen, der de skisserer andre måter å gjøre Sistrandsfjæra mer tilgjengelig på. De mener man i stedet for å lage en sti på langs, som ikke vil gi noen direktetilgang til fjæra, kan utvikle områder der det allerede ligger godt til rette.

- Jeg har pekt på området nedenfor den videregående skolen, hvor det nå bygges havn. Vi vet at fylket har planer om at det skal bli et maritimt miljø med fiskemarked der nede. Her kan kommunen lage en adkomst til fjæra på begge sidene, slik at også folk med rullestol og rullator kommer seg helt ned i fjæra. Her er det mulig å skape samlingsplasser: sted for sankthansbål, badeplasser og stupetårn med mer, sier Ola Grønskag.

Hans Anton peker på et annet område som også har potensiale til mye av det samme, nemlig bygdetunet ved Sistranda kystbarnehage. Også her mener han det er mulig å få til en samlingsplass og skape en adgang til sistrandsfjæra.

- Vi tror disse forslagene vil gi en bedre tilgang til fjæra, og åpne opp for mer folkehelse enn å bygge en sti som stjeler matjorda, og ikke engang gir tilgang til fjæra. Det er ikke sånn at vi sistrandinger er tverre, og vi grunneierne skal være positive til tiltak som åpner opp for at allemannsretten kan benyttes, sier Hans Anton Grønskag.

- Har tatt nok av matjorda

Sistranda er kjent for å ha god matjord, og selv om ingen av dagens grunneiere driver sin egen jord, er teigene på Sistranda viktig leiejord for flere av de som driver jordbruk på Frøya. Hans Anton mener det er flere grunner til at man ikke skal ta noe mer av matjorda på.

- Den største driveren har signalisert at hvis han mister jorda på Sistranda, så må han legge ned. Og bygger man en sånn sti, så blir det lettere å ta resten av jorda etterpå. Man må straks begynne å se matjorda som en ressurs, og noe som er positivt for ett tettsted, sier Hans Anton Grønskag.