- De støttet meg med melkekvoten, men tar kråkfot i den andre enden

Nyheter

- Akkurat nå produseres det melk nok til halve Frøyas befolkning inne i dette fjøset, sier Knut Wågø.

Lokalavisa har nettopp fått en kort introduksjon i hvordan robotmelking skjer. Kyrne - som normalt går fritt rundt i fjøset - går selv inn i båsen der roboten sørger for at melkemaskina blir koblet til juret, og mens kua nyter enn bit kraftfor sørger maskina for at juret tømmes for melk. Oppe i kontrollrommet kan bonden få opp alle data om de enkelte kyrne. Ikke bare melkemengde, men også info om helsetilstand og annet man kan trenge å vite om hver enkelt ku.

- Nå får jeg til og med varsel ett døgn før kua skal kalve, sier Knut Wågø.

Hitra-Frøya fortalte i august om melkebondens appell til landbruksministeren. På grunn av at Wågø hadde vært for sein med å sende inn en søknad til landbruksdirektoratet, mistet han rettet til å leie en melkekvote. Denne kvoten utgjør 30 prosent av det bonden i Leirvika på Frøya har lov til å produsere, og uten den ville han ikke klare å forsvare de store investeringene han har gjort på gården.

Ber landbruksministeren redde melkegården Frøyas største melkegård frykter konkurs etter ”byråkratisk formalitet”.

Etter å ha fått avslag fra direktoratet om utsatte frister, så ikke Wågø noen annen mulighet enn å rette en appell direkte til landbruksministeren. Landbrukssjef, rådmann og ordfører i Frøya sendte støttebrev, og landbruksministerer Jon Georg Dale har skåret gjennom. Knut Wågø fikk allerede i september beskjed om at han får fortsette å leie den melkekvoten han er så avhengig av å ha.

Takknemlighet med bismak

Knut Wågø vil gjerne takke for den støtten han fikk fra blant annet ordfører i denne saken, men takknemligheten har en stor bismak. Det er nemlig andre ting som skjer i kommunen som gjør at han mener det blir stadig vanskeligere å drive landbruk på Frøya.

- Jeg vil takke for støtten. Men jeg kjenner jo på at vi bønder blir dolket i ryggen samtidig. Man støtter saken om melkekvote, men tar kråkfot i den andre enden.

Matjorda tas bit for bit

Det Wågø sikter til er en rekke utbygginger - både gjennomførte og planlagte - der det som er den beste matjorda på Frøya tas bit for bit.

På Sistranda ble Blått kompetansesenter bygget på matjord. Helseutbygginga på Bekken kommer til å ta et stort jafs. Det planlegges å bygge en Sisti som ikke vil gå i fjæra, men over det som sies å være noe av den aller beste matjorda i landet. Og på Hammarvika ble det nettopp gitt tillatelse til å regulere to områder til boliger/butikk på områder opprinnelig avsatt til landbruk.

- Politikerne må stille seg spørsmålet: hvor lenge har de tenkt at det skal være jordbruk på Frøya?

Frøya har over 40 registerte gårdbruk i dag. De fleste driver villsau. Det er nå kun tre gårder igjen som driver med melk. Men det er melkebøndene som har de største behovene for å slå gress til fôr, og som kniver om tilgangen på matjord. Knut Wågø kjører halve Frøya for å slå de jordene som gir han det fôret hans 35 melkekyr trenger gjennom året. Han leier blant annet jord på Sistranda. Til å være en kommune som så til de grader lever av matproduksjon (laks) mener Vågø at bevisstheten rundt behovet for annen matproduksjon er på et lavmål.

- Det må skje noe med tankegangen. Det er matmangel i verden, og vi kan ikke bare leve på laks, sier han.

- Bør kurses i jordvern

Knut Wågø investeringer i robotmelkeanlegg og nytt fjøs har totalt kostet fem millioner kroner. Investeringer som gjør at han trenger de melkekvotene han har, og da også all den jorda han disponerer.

- Dette er et familiebruk, så vi er to som lever av dette. I tillegg har jeg en ansatt i halv stilling. Omsetningen er på cirka tre millioner, så det sier seg at det ikke blir det store overskuddet. Å drive som bonde handler om vilje, ikke det å tjene penger. Og det er dette jeg vil drive med, sier Knut Wågø, som tok over bestefarens gård med tre melkekyr da han var ferdig med ungdomskolen.

Siden da har han prøvd seg med ulike former for drift, fram til han i fjor tok denne storinvesteringen på melkebruket. I tillegg har han ett par hundre sau i gammelfjøset.

Wågø har holdt kontakten med landbruksministeren, og har inntrykk av at Dale er veldig bevisst på dette med jordvern. Han forteller at det jobbes med å få ministeren til Frøya.

- Dale har også sagt at han mener alle kommunestyrer rundt om burde ha seg et kurs i jordvern. Det burde absolutt politikerne på Frøya hatt, sier Knut Wågø.

- Vi har et kjempedilemma

Ordfører Berit Flåmo gir Wågø rett i at politikerne ikke har nok bevissthet om jordvernet.

- Jeg føler at vi ikke har hatt den største oppmerksomheten på jordvern. Det er et kjempedilemma. Det er de sentrale områdene, hvor det er størst trykk på å bygge ut, at vi også har den beste matjorda. Den matjorda vi har på Sistranda går jo for å være av Europas beste. Men vi har fylkesmannen som har gjort oss oppmerksomme, og stilt krav, i forbindelse med utbyggingen av morgendagens omsorg. Her ble det satt som forutsetning at matjorda skal tas vare på gjennom å flyttes. Men vi trenger nok å øke kunnskapen vår på dette, og jeg er ikke negativ til at man kunne tatt jordvern som et eget tema for kommunestyret. Matjorda er like viktig som havet, og det er kjempeviktig å bevare den melkeproduksjonen vi har, sier ordfører Berit Flåmo.