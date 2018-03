Får de nødvendige garantier - utbygging av vann kan starte allerede til sommeren

Nyheter

Tranvikan Vannlag SA fikk nylig fikk avslag på en søknad om kommunal garanti for eventuelle overskridelser av budsjettet for prosjektering av ny vannledning og fordelingsnett til Tranvikan.

Vannlaget har nå søkt om kommunal garanti for et lån på drøyt 12 millioner kroner.

Bankene de har vært i kontakt med krever denne garantien for at de skal få lånet, som de trenger for å kunne skrive kontrakt med entreprenør som skal starte arbeidet før ferien.

I følge rådmannen er det ingen hindringer for at kommunen kan gi garanti for lånet, og anbefaler formannskapet å gi vannlaget garantien de trenger. Men garantien må først godkjennes av Fylkesmannen.

Vannlaget har allerede blitt enige med kommunen om levering av vann fra det kommunale vannverket i Fillan. Vannet skal føres gjennom sjøledning frem til Tranvikan, der nesten 50 medlemmer har betalt sin andel på 50.000 kroner.