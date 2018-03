- Har vært min største utfordring som forfatter

Nyheter

- Jeg har vært hos legen i dag. Og jeg har kreft.

- Hva er det du sier?

- Jeg har to kreftsvulster som har vokst seg sammen oppe i skallen.

- Cellegift eller stråling?

- For sent!

- For sent?

- Ja, jeg skal dø!

Slik starter Vidar Oskarsons nyeste bok. Hans syvende bok og største utfordring som forfatter, i følge Oskarson selv.

Via utgiver Sovjet Forlag sin Facebook-side forteller Oskarson at to års hardt arbeid nå er å finne mellom to permer. I boka "42 dager igjen" følges hovedperson Markus på en reise der oppturer og nedturer gjør livet til en prøvelse. Historien er usminket, men skrevet med innlevelse og respekt til de som får denne sykdommen, forteller forfatteren videre.

- Gjennom research, lytte til historier, lese om mennesker, snakke med de som opplever en håpløshet som spiser opp sjelen, har gjort at jeg til slutt har våget meg inn på dette temaet.

Lørdag 17. mars blir det boklansering på Kjeila Kro på Mausund.