- Ikke riktig at Frøyas innbyggere skal betale for dette

Kommunestyret vedtok torsdag at Frøya kommune skal dekke deler av kostnader for omlegging av vannledninger, samt etablerer ny lokalitet for ventilkammer på Nordskag industriområde. Frøya kommune sin andel vil være inntil 2.000.000,- og dekkes ved omdisponering av VAR (vann, avløp og renovasjon) prosjektmidler.

Nutrimar har i forbindelse med utvidelse av sitt fabrikkanlegg har vært i kontakt med Frøya kommune spesielt knyttet til utfordringer rundt vannledninger og eksisterende ventilkammer. Ventilkammer er et viktig knutepunkt for vannledning til næringsparken med fordeling av vann til de forskjellige produksjonsenhetene/byggene.

Redd for økte gebyrer

Saken ble høvelig diskutert da det dukket opp flere spørsmålsstillinger under torsdagens kommunestyremøte.

Frps Aleksander Søreng ytret skepsis og ville vite hvem som skal dekke driftskostnadene for et nytt ventilkammer. Han lurte også på om dette ville skape presedens for tilsvarende saker.

- Hvis jeg som privatkunde vil sette opp en garasje, men så går det en vannledning over min eiendom er det da jeg som privatkunde eller Frøya kommune som må ta kostnaden med å flytte den? spurte Søreng.

Han mente at Nutrimars utbygging vil kunne gå utover Frøyas befolkning gjennom økte gebyrer og presiserte at de ikke er i mot næringslivet, men ville vite om det er rett at Frøyas oppgave å legge ytterligere til rette for et næringsliv som går så det suser.

Pål Terje Bekken (Ap) syntes argumentet at Nutrimar tjener nok til å betale selv var for tynt og at han ikke var særlig bekymret for at gebyrene til husstandene på Frøya ville sprette i været av den grunn.

- Nutrimar gir mye inn til oss og da må vi være med å stimulere vekst.

Også partifelle Kristin Reppe Storø (Ap) mener de har en plikt å legge til rette for de som bor, jobber og driver næringsliv på Frøya.

- Vi har tjent stort på framsynte politikere som for mange år siden gjorde utbygginger i forbindelse med vannverket på Frøya og ville ikke vært den næringslivskommunen vi er i dag uten det.

- Frøya vannverk har ansvaret for drikkevannsforsyningen, ikke å tilrettelegge prosessvann til industrien, tilføyde Bjørnar Grytvik (Frp) til diskusjonen.

Ordfører Berit Flåmo fikk siste ord i saken og presiserer at dette er et spleiselag som igjen vil kunne gagne kommunen i framtiden.

Kommunestyret vedtok å dekke inntil to millioner kroner, syv representanter fra borgerlig side stemte i mot.