Inviterer til stor dåpsfest på Siholmen

Nyheter

Lørdag blir det stor festivitas på kaia på Siholmen. Da skal Frøy rederis nyervervelser, gigantene "Gåsø Freyja" og "Gåsø Jarl", døpes. Alle blir av rederiet invitert til åpen båt mens de store og toppmoderne brønnbåtene ligger til kai.

- Vi takker Marine Harvest Norway AS for kontrakten på levering av brønnbåttjenester. Det har løftet vårt selskap betydelig kompetansemessig og gir direkte 32 nye arbeidsplasser, skriver Frøy rederi AS i invitasjonen.

Etter dåpsseremonien og åpen båt, blir det festmiddag og underholdning for inviterte gjester på hotellet.

Lokalavisa Hitra-Frøya har allerede vært ombord i "Gåsø Freyja" og snakket med mannskapet om fortreffelighetene ved nyinvesteringa. Den saken kan du lese her: