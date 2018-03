- Vil føle seg satt på sidelinja uten å få komme med innspill

Nyheter

I forbindelse med byggingen av nytt kulturhus og ny videregående skole (Frøya kultur- og kompetansesenter) ble prosjektet KOMOPP etablert og det ble i den forbindelse arbeidet med planer om et såkalt visningssenter for Froan. På Sørburøy var det for eksempel tenkt en «satellitt» tilknyttet Frøya kultur- og kompetansesenter digitalt.

Signerte KomOpp-avtale Frøya kommune har signert en strategisk samarbeidsavtale med NTNU og Bygdeforskning.

Gjenstående kapital fra nå oppløste Frøya fiskeri- og havbruksfond overføres Frøya kommune og er øremerket KOMOPP. Formannskapets innstilling til kommunestyret er at 350.000,- skal stilles til disposisjon for videre arbeid med Froan-konseptet, herunder utarbeidelse av søknad om autorisasjon av naturinformasjonssenter for Froan og videreutvikling av Froheim på Sørburøy.

- Jeg er meget positiv til at det brukes penger på øyene, men når øyrådet ikke har vært inn i bildet må saken da behandles i dag? De vil nok føle seg litt satt på sidelinja uten å få komme med innspill i en slik sak, sa kommunestyrerepresentant Gustav Gjevik under torsdagens kommunestyremøte.

Det ble vedtatt å utsette saken.