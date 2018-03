Nyheter

Frøya kommune har mottatt utkast til en felles lokal forskrift om orden i og bruk av farvann og havner i Trondheim Havn IKS (interkommunalt selskap). De 13 deltakerkommunene har mulighet til å benytte Havne- og farvannsloven til å etablere lokale forskrifter for å regulere bruken av alle fritidsfartøy (men ikke spesielt for vannscootere) og deriblant etablere lokale fartsforskrifter.

- For mye detaljstyring

- Det blir for mye detaljstyring med en lokal forskrift, sa Aleksander Søreng (Frp) under sist ukes kommunestyremøte og tilføyde at det allerede finnes forskrifter som tar vare på Frøya verneområde, for eksempel at det ikke er lov å kjøre vannscooter i hekketiden.

Han spurte videre hvem som skal sørge for at den lokale forskriften overholdes og hva merking og skilting eventuelt vil koste kommunen.

- Frøya Høyre støtter og viderefører Frps synspunkt, tilføyde Kristin Strømskag (H) og satte også spørsmålstegn om dette er riktig virkemiddel å ta i bruk.

Beskytte fugl- og dyrelivet

- Frøya kommune har et enormt stort og yrende fugl- og dyreliv som vi har ansvar for å beskytte, deriblant flere som er rødlistet, sa Pål Terje Bekken (Ap).

- Vi skal være forsiktig med å tillate nye predatorer og da tenker jeg også predatorer med motor.

Bekken tilføyde at det allerede er et oppsyn i Froan i dag og at det er viktig at alle bryr seg og følger med. Han sa også at det finnes føringer for hvordan man kan merke og kjentgjøre en lokal forskrift, blant annet er det mulig å legge inn informasjon om dette i elektroniske kart.

Høyre og Frp stemte i mot, men kommunestyret vedtok at Frøya kommune ikke har merknader til høringsutkastet til lokal forskrift om orden i og bruk av farvann og havner i Trondheim Havn IKS. Frøya kommune vil arbeide for å få en lokal fartsforskrift for å sikre natur- og miljøkvaliteter på sjø og i sjønære områder. Målet er at forslag til forskrift behandles politisk i løpet av april og legges ut på høring innen 1. mai.