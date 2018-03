Salmar har gitt til årets aksjon - og plusset på fjorårets sum

Nyheter

I følge Frøya-russen innsamlingsaksjon har det tirsdag kommet inn 65.000 kroner til Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, signert den lokale lakseprodusenten SalMar.

- Takk for et fantastisk engasjement og innsats for å skaffe penger til et godt og viktig formål!, skriver SalMar på Frøya-russens digitale innsamlingsaksjon.

I fjor ga SalMar 50 000 kroner til aksjonen og har dermed plusset på beløpet de gir i år. I 2015 ga de 200 kroner per sendte trailer med laks fra fabrikken på Nordskaget.

Den digitale innsamlingen til Frøya-russen har nå passert 300.000 kroner. Hitra-russen sin sum er per i dag 212.600 kroner.

Frøyas digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Hitras digitale innsamlingsaksjon finner du her.

Det er fortsatt mulig å gi digitalt eller via Vipps fram til mandag 12.mars når Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel kommer til øyregionen for å avrunde årets lokale aksjon.

Frøyas Vippsnummer er: 461039

Hitras Vippsnummer er: 461038