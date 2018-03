Hitra-Frøya øker mest i opplag av alle trønderske aviser. Og har fått enda flere digitale lesere

Nyheter

Kommentar:

I dag kom tallene som bekreftet utviklinga vi i lokalavisa Hitra-Frøya har sett gjennom fjoråret og inngangen til 2018: antall abonnenter stiger endelig igjen etter flere år med tilbakegang. Faktisk så mye at vi kan kalle oss opplagsvinner blant samtlige 24 trønderske aviser det siste året. (se tall for alle avisene lenger ned i artikkelen).

Og de offisielle lesertallene, som også er helt ferske, viser at 13.000 personer er brukere av Hitra-Frøyas kanaler, det er 1.000 flere enn ved forrige måling.

Takk til dere som velger å følge oss ekstra tett, og takk til alle medarbeiderne våre.

105 norske mediehus hadde opplagsframgang i fjor.

– 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget. Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økning i digitalt opplag er større en nedgang i opplag på papirutgaver, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i Mediebedriftenes Landsforening.

Dette mønsteret følger også Hitra-Frøya. Men selv den gode, "gamle" avisa vår i papirform holder stand med kun fire færre eksemplarer utsendt 2018 enn året før. Det viser oversikten som i dag ble presentert på Mediebedriftene.no.

Vi trykker altså noen færre papiraviser nå enn før, men til gjengjeld bruker abonnentene våre digitale produkter, som enkeltartiklene på HF+ og eAvisa (som er den elektroniske fullversjonen av papiravisa) mer enn noengang før. I sum har vi en vekst på 67 i opplag.

Bak disse tallene ser vi en veldig vekst gjennom høsten, som vi ikke får full uttelling for ennå på årsbasis. Vi startet høsten med omlag 400 rene digitale abonnenter, nå har vi nesten 1.000. I tillegg kommer altså de med papirutgaven, slik at vi får et godkjent opplag på 3.967. Det er 1,7 prosent flere enn i fjor.

Adressavisen vokser også sterkt med nesten 800 eksemplarer, noe som tilsvarer 1,3 prosent opp. Den tredje og fjerde avisa med opplagsvekst i Trøndelag er Gaula og Arbeidets Rett (Røros), begge med rundt 0,2 prosent opp. (Steinkjer-Avisa og Bladet i Stjørdalen har begge sterkere vekst, men avisene er resultat av sammenslåinger det siste året.)

Lesertallene kom dagen i forveien. De er basert på undersøkelser gjennomført av Forbruker&Media. F&M er en fast måling nesten alle norske aviser er en del av. Den viser at færre leser Hitra-Frøya i papirform, at flere leser oss på mobilen, og at det er uforandret lesertall på nett. Totalt så øker vi med 1.000 lesere når F&M slår sammen papir, nett og mobil. Hitra-Frøyas kanaler når nå totalt ut til 13.000 lesere.

Så ynder noen av våre konkurrenter å gjøre et poeng ut av at Hitra-Frøya tar betalt. Ja, vi tar betalt for en del av det vi lager, og er stolt over at vi lager noe som har en verdi for så mange øyværinger hver eneste dag. Dette har vi gjort i 45 år. Og det er fortsatt abonnentene som hjelper oss med å lage god, prisbelønnet journalistikk og også gjør oss i stand til å lage godt gratisinnhold. For å si noe om nivået; sist uke ble våre gratisartikler lest over 200.000 ganger, så det er ikke slik at vi har lukket inn alt. Men det vi bruker mest tid og ressurser på, det skal abonnentene få først.

De er dere som gjør at vi kan være på vakt i nyhetsbildet på Hitra og Frøya døgnet rundt; som gjør at noen fortsatt våger å stille de ekstra spørsmålene når det trengs. Og at vi kan ta oss tid til å lage gode medieopplevelser.

Redaktør Bjørn på vegne av hele staben i Hitra-Frøya