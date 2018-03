I sommer kan du oppleve ”Den siste viking” på Mausund

Nyheter

Utihavet-festivalen og Trøndelags kysthistoriske museum kan avsløre at teaterforestillingen ”Den Siste viking” skal settes opp på Mausund i sommer.

Johan Bojers roman ”Den siste viking” kom ut i 1921 og gir en mangfoldig skildring av et kystmiljø, hvor folket er avhengig av lofotfisket for å livberge seg. Kristaver Myran er en av de sentrale skikkelsene blant fiskerne. Han går til anskaffelse av båten "Kobben", til tross for at fartøyet har kantret flere ganger. På båten mønstrer et fattig, men livfullt mannskap blant andre Jakob han Pinade med litlfoten. Fortellingen beskriver mismot over dårlig fiske og fattigdom, men også gleden over storfangst og pustepauser i hverdagen.Den siste viking er en frodig folkelivsskildring som bygger på blant annet det historiske slaget i Trollfjorden i 1890, mellom dampbåteierne og robåtfiskerne. Det forteller Turnéteateret i Trøndelag som setter opp stykket via sin nettside.

- Vil gjerne ha med en sløyescene! Med familie fra Hemnskjela og erfaringer fra lakseslakteri kan Evy Kasseth Røsten relatere til hovedrollen.

Interesse for Bojers historie

I 2007 ble det gjort en ny dramatisering av boken og i en årrekke har ”Den siste viking” blitt vist i amfiet ved Museet Kystens Arv i Statsbygd for flere tusen mennesker. Med et knippe profesjonelle skuespillere i samspill med et stort antall lokale skuespillere, musikere, kor og båter.

- Vi hadde et ønske om å ta med oss stoffet videre i en enklere form, og laget en versjon for en skuespiller, piano og cello som bærer i seg hele universet til storformatforestillingen fra 2007, forteller Turnéteateret i Trøndelag videre.

- Denne times lange versjonen har allerede blitt en etterspurt forestilling - interessen for Bojers historie om lofotfisket er stor langs hele vår langstrakte kystlinje. Nå tar vi den med oss videre til nye steder, og håper å kunne gi både gamle kjennere av historien og ferskinger en tur på lofothavet, dette er en del av vår kulturarv som vi gjerne tar med oss videre!

Forestillingen vil foregå på festivalens åpningsdag, onsdag 4. juli, i museets lokaler. Det er et begrenset antall billetter.