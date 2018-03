Skidag på sykehjemmet: - Skulle gjerne sett at de satte utfor

Nyheter

Livsglede for eldre Hitra arrangerte onsdag ettermiddag skidag ved Hitra helsetun. Beboere, besøkende og ansatte hadde trukket ut i Sansehagen for å heie fram skigåere og kose seg med pølse, kvikklunsj og bålkaffe i strålende solskinn.

- For min del skulle jeg gjerne sett at de på ski satte utfor i dag, sier en av de besøkende, Frank Olsen, spøkefullt.

- Ellers er dette virkelig et kjempeopplegg. At Livsglede for eldre og helsetunet arrangerer en dag utenom det vanlige for beboerne er rett og slett fantastisk. Sist sommer var det sauer, griser og kaniner her ute og det er fint å se at plassen også kan brukes vinterstid.

En av de andre besøkende, Ingvald Lund, legger til at dette er et artig og sosialt opplegg.

- Beboerne har familie rundt seg her i dag og de synes det er stas at unger i fra Fillan barnehage har tatt turen. Dette er medisin det!

- Mer en skøytegåer i grunn

Livsglede hadde også stilt med skiutstyr for de som ville prøve det. Dessverre passet ikke skiskoene, hvis ikke skulle Alf Mittet gått en runde rundt helsehuset forteller han. Nok med litt knall og fall, legger Alf til og forteller at han i grunnen er mer en skøytegåer.

Tre av de som deretter fikk prøvd skisporet rundt helsetunet var de ansatte Bodil Kolltveit, Lena Nilsen og Anne Strøm.

- Det finnes både ei kort og ei lang løype de kan ta. Den lange er visstnok atskillig meter, i tillegg må de opp en bakke hvor det kan lønne seg å ta Klæbo-klyvet, fortelles det spøkefullt fra sidelinjen.

Etter noen minutter kommer skigåerne til syne igjen.

- Så tar dere 99 runder til, ropes det ivrig fra tilskuerne i Sansehagen.