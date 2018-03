John Ivar Johnsen åpnet best

Nyheter

Første stevne i årets feltkarusell for skytterne ble arrangert i Aksetdalen på Fjellværsøya sist helg. John Ivar Johnsen fra Hitra skytterlag er den desidert mest treffsikre for tida. Han skjøt fullt hus på 30-skudden med 13 innertreff. Best blant jegerne var Edvard Hjertås, og det er jegerklassen som har størst deltakelse.

Resultater:

Klasse 2-5:

1)John Ivar Johnsen, Hitra (3) 30/13 treff, 2) Odd Johnsen, Hitra (3) 23/13, 3) Tore Mellemsæther, Sandstad (3) 23/7, 4) Erlend Johnsen, Hitra (3) 20/7, 5) Terje Herfjord, Fjellværøy (3) 16/4

Veteran 55: 1) Sverre Henning Dyrø, Vågøy skl 20/8 treff

Jeger 15:

1. Edvard Hjertås, Hitra 15/10, 2. Vegar Nyvold, Sandstad 13/8, 3. Frode Haugen, Sandstad 13/8, 4. Gøran Kristiansen, Hitra 13/7, 5. Hanne Skjærvik, Sandstad 13/6, 6. Jørgen Sørlie, Sandstad 12/4, 7. Roger Kristiansen, Hitra 11/2, 8. Jon Lian, Sandstad 10/4, 9. Arnt Olav Kylling, Sandstad 10/0, 10. Frank Haugen, Sandstad 9/5, 11. Hilfred Utseth, Fjellværøy 6/4

Jeger 30:

1. Erling Ulvan, Fjellværøy 24/15

Junior:

1. Tea Herfjord, Fjellværøy 15/5

Klassevis:

Klasse 3: 1. John Ivar Johnsen, Hitra 30/13, 2. Odd Johnsen, Hitra 23/13, 3. Tore Mellemsæther, Sandstad 23/7, 4. Erlend Johnsen, Hitra 20/7, 5. Terje Herfjord, Fjellværøy 16/4

Klasse V55: 1. Sverre Henning Dyrø, Vågøy 20/8

Klasse Junior: 1. Tea Herfjord, Fjellværøy 15/5