Vil gi 30.000 årlig i stipend

Lokalavisa har tidligere fortalt om det nye tilbudet som gir folk på Hitra og Frøya muligheten til å ta desentralisert sykepleierutdanning. Tilbudet gis gjennom sykepleierutdanningen i orkdalsregionen.

Frøya kommune har utformet rekrutteringstiltak for at ansatte eller andre interessenter skal benytte tilbudet.

Forslaget skal behandles og vedtas av administrasjonsutvalget neste uke, og innebærer blant annet at studenter som får plass på utdanning får stipend på 30.000 kroner per beståtte studieår.

Studenter som ikke er ansatte i kommunen, får en rekrutteringsstilling under utdanningsløpet. Ansatte i kommunen får permisjon uten lønn, eventuelt tilrettelagt turnus. Videre skal det tilbys en fadderordning for studenten. Ved endt utdanning skal det tilbys fast, inntil hel stilling i Frøya kommune. Det settes en bindingstid på to år innen en fagrelatert tjeneste i kommunen.