Et foredrag for alle som bryr seg om barn og unge

Nyheter

Mandag kommer Stein Bratseth fra MOT til Frøya for å holde foredrag. Bratseth har 23 år bak seg i politiet, der han har jobbet med forebygging for barn og ungdom. I 2015 ble han hedret som hverdagshelt i Norske helter på TV Norge.

Frøya kommune er MOT-kommune, og rektor Sissel Strømøy på Sistranda skole har nylig vært på skolering i motprogrammet "Skolen som samfunnsbygger". Hun forteller at Stein Bratseth på dagtid vil ha et møte med skolen, men at foredraget i kulturhuset på kvelden vil være åpent for alle interesserte.

- Vi ønsker å nå bredt ut. Alle foreldre og alle som har noe med barn og unge å gjøre, eller er interesserte, er velkommen. Dette handler om hvordan vi kan inkluderer alle i samfunnet vårt, bygge trygge og robuste barn og unge, og rett og slett skape et varmere samfunn, sier Sissel Strømøy.