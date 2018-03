Får en skjenkeprikk på nyrestauranten

Nyheter

Hotell Frøya ligger an til å få en skrape for skjenkinga i den nye skybaren Søvest. I følge saksframlegg til forvaltningsutvalget i Frøya kommune er kommunen gjort kjent med at det er skjenket i et område det ikke er gitt bevilling for. Det er ikke vedlagt noen skjenkerapport.

Administrasjonen foreslår at hotellet tildeles en prikk for brudd på skjenkebestemmelsene.

I samme møte skal forvaltningsutvalget behandle sak om utvidelse av skjenkearealene til Hotell Frøya. Administrasjonen innstiller på at dette skal innvilges.