Krafttak-rekord: Har fått inn over en million kroner

Mandag ble det offentliggjort hvor mye penger som er samlet inn til årets Krafttak mot kreft-aksjon her i øyregionen. Og hvilket russekull som måtte fått inn minst penger og tradisjon tro måtte bade.

Russ fra Frøya og Hitra var i ettermiddag samlet i Vikan i Fillan, og spenningen var til å ta og føle på da aksjonslederne kom gående med plakater med påskrevne summer.

Aksjonsleder Sara Meyer (Frøya) og aksjonsleder Thea Arntsen (Hitra) snudde plakatene samtidig og da gikk det et gisp gjennom ungdommene. Denne gang har de klart å samle inn over en million kroner til årets Krafttak mot kreft-aksjon og nesten doblet forrige innsamlingsrekord. På Saras plakat sto det: 536.640,- og på Theas plakat: 644.131,-. Det utgjør til sammen: 1.180.771,-

- Jeg hadde ikke turt å håpe på at vi skulle vinne i dag til tross for at vi hadde fått inn en stor sum, sier Thea Arntsen fra sidelinjen og tilføyer at konkurransen ikke er det viktigste.

- At vi har klart å få inn så mye penger, til sammen over en million kroner, var ganske overraskende og skikkelig rørende. Jeg kjenner jeg er ordentlig stolt over hitra- og frøyarussen i dag. Og over alle som har gitt penger til årets aksjon og vist at de bryr seg her i det lille lokalsamfunnet vårt.

Jublende hitterværinger var tydelig svært lettet over at de slapp og bade, mens frøyværingene sporty tok sats og hoppet i sjøen. Flere bilder ser du øverst i denne nettsaken.