Nyheter

Mars er årets første vår-måned, men akkurat nå er det heller vinterlig her i øyregionen. Sjelden har vi hatt et mer stabilt vintervær enn de siste månedene, hvor det har omtrent uten avbrekk har vært både snø og is.

For et par uker siden kjørte undertegnede til Titran, og forlot da et snødekket nord-Frøya. Etter Nordskaget var det så og si bart, og på Titran kunne det se ut som det aldri hadde vært vinter.

I helga kjørte vi tilbake, i håp om å få vårfølelsen. Men det som møtte meg var et snøkledd Titran. Ja, jeg tror sannelig det var mer snø her enn på resten av øya.

Heldigvis kan snøen “brukes” til noe, og vi så flere snømenn langs kjøreruta. Ikke minst sto det en fornøyelig en i Bustvika.

Når vi nå ser ut på snøfillene som flagrer ned, er det lite som minner om vår. Likevel tror vi fortsatt at våren kommer snart, kanskje før vi aner det.

Skulle snøen derimot ligge til St.hans, da kan vi være sikre på at det blir en sein vår.