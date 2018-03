Nyheter

Kreftforeningen stilte mannsterke da årets Krafttak mot kreft-aksjon ble avsluttet i øyregionen mandag. Blant annet var Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel til stede for å høre nærmere om øyværingenes store engasjement som legges merke til over hele landet.

Hun hadde gledet seg stort til å ta turen til Frøya og Hitra kunne Ryel fortelle etter at frøyalærernes danseoppvisning i Frøya kultur- og kompetansesenter var over.

- Dansingen var et syn dere og jeg nok aldri kommer til å glemme, lo generalsekretæren før hun i alvor kunne fortelle at hun reiser mye rundt og treffer mange som engasjerer seg på vegne av Kreftforeningen.

- Men jeg har aldri møtt noen som dere før. Dere er til vanvittig stor inspirasjon. Engasjementet på Frøya og Hitra er helt fantastisk og dere er så kreative, skaper muligheter og finner på ting med et glimt i øyet. Her byr man virkelig på seg selv. Skulle man tatt innover seg all sorg og fortvilelse kreft fører med seg ville det blitt for tøft. Derfor er det viktig å beholde gleden inni seg til tross det alvorlige temaet, sa Ryel til øyværingene. Hun la også til at det gjøres framskritt når det kommer til kreft, men at det fortsatt er langt igjen.

- Hvert bidrag som kommer inn er med på å utgjøre en forskjell. Og det fellesskapet dere har, det limet i et loksalfumfunn, det må dere ta godt vare på og være stolt over. Vi er helt avhengig av et stort engasjement for å samle inn penger og "Krafttak mot kreft" er svært viktig for Kreftforeningen, sa generalsekretæren avslutningsvis.

- Jeg forsikrer at disse pengene skal forvaltes til det beste for mange. På vegne av hele Kreftforeningen; tusen takk.