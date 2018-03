Kreativt i barnehagen

Nyheter

Barnehagene i regionen har feiret Barnehagen i dag. Barnehagedagen markeres i mars hvert år av Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehage. Her vil man vise hva barna opplever, erfarer og lærer i barnehagen. Tema er for årets barnehagedag er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!».

Ved Knarrlagsund barnehage har de virkelig skapt, blant annet ved å lage en stor, gul kylling i snøen.

- Mange små og ivrige hender hjalp til, så nå er det en kylling på oppvekstsenteret, forteller barnehagen i Knarrlagsundet på sine Facebooksider.

Arrangørene sponset også suppet til alle barna, laget ved Hitra storkjøkken, fortelles det fra Fillan barnehage, hvor dagen også ble markert.