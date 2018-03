«Blir vi forgifta»-serien fikk heder fra juryen

Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya ble torsdag kveld tildelt hederlig omtale for reportasjeserien «Blir vi forgifta?» da avisene i Polaris Media hedret god journalistikk fra det siste året.

-Det spesielle i denne saken er måten den er løst på. Tema har mange tatt i, men ikke på denne måten og så gjennomført, uttaler juryen om serien, som i hovedsak er produsert av journalistene Cecilia Brurok og Lars Otto Eide.

De fikk diplomet i kategorien Nyhetspris liten avis.

Artikkelserien tok sist høst utgangspunkt i de enorme mengdene plastsøppel som arbeiderne plukket ved Mausund. Lokalavisa fulgte plastberget og mikroplastens ferd inn i dyr og fisk, og viste også hva forskerne vet om hvor langt inn i mennesket disse plast-stoffene ender.

Juryen skriver:

«Det spesielle i denne saken er måten den er løst på. Tema har mange tatt i, men ikke på denne måten og så gjennomført.

Ved hjelp av imponerende interaktivitet og pedagogisk journalistikk har avisen gitt leserne innsikt i en massiv, global problemstilling ved hjelp av videoer, grafikk, nær journalistikk og bidrag fra folk. Visuelt ble dette blant annet eksemplifisert gjennom et enormt søppelberg. Arbeiderne plukket 120.000 liter plast på en måned, noe som ble grundig filmet og dokumentert.»

Polarisprisene blir årlig delt ut blant over 30 aviser i konsernet Polaris Media, som strekker seg fra Finnmark til Sogn og Fjordane. Tidligere i vinter ble Hitra-Frøyas journalistikk også lagt merke til under Hellkonferansen på Stjørdal, som samler de trønderske mediehusene. Her vant lokalavisa Hitra-Frøya Den trønderske journalistprisen for mindre aviser for reportasjeserien «internasjonalt øysamfunn».

I fjor vant lokalavisa Polarisprisen mindre aviser for Frovær-saken og året før der igjen priser både under Hellkonferansen og Polarisprisen for sakene om økonomien ved tidligere Frøya vg skole.

Under torsdagens utdeling fikk også avisa iTromsø hederlig omtale i samme kategori som Hitra-Frøya for en sak om Hålogaland teater, mens selve prisen ble vunnet av Bente Milde i Brønnøysunds Avis for «Striden om ulving-huset på Sømnesøya».