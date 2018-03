- Det var kø utenfor da vi åpnet i dag

Nyheter

I dag og i morgen (fredag og lørdag) feires det ved flere av butikkene på Hitratorget i Fillan.

I den ene enden av kjøpesenteret markeres nyåpningen av blomsterbutikken Hitrarosa og i den andre enden feirer Coop Byggmix/Elektro Hitra ett år.

Interiørbutikken Helenes Boutique som ligger midt i mellom de to butikkene, fyller hele 35 år i år og det skal naturlig nok også markeres.

Fått mye skryt for nybutikken

I butikken Hitrarosa var det virkelig travelt da lokalavisa stakk innom fredag formiddag. ”Så flott dere har fått det”, utbrytes det med jevne mellomrom av handlevillige kunder.

- Nyåpningen har vært helt herlig, stråler en tydelig stolt daglig leder, Anne Nøren.

- Vi har fått høre veldig mye positivt om den nye butikken vår og det synes vi selvfølgelig er stor stas. Frøy Eiendom som eier Hitratorget har vært velvillige og fortjener en takk i dag for at de har satset sammen med oss. Det har vært fullt kjør her siden vi åpna dørene i dag og slik håper vi det skal fortsette framover. Nå i helga kommer vi til å kjøre åpningstilbud og byr på kake og kaffe så lenge det rekker.

- Trettifem spennende og givende år

Helene Karlsen etablerte i 1983 livsstilsbutikken Boutique Helene som en av de aller første butikkene på Hitratorget.

- Det har blitt til 35 år med skapende glede. Å drive sin egen butikk har vært både spennende og givende hvor jeg hver dag har gledet meg til å gå på jobb. Trivelige kunder er en av grunnene til det, smiler innehaver Helene Karlsen som i forbindelse med sitt jubileum gir 35 prosent rabatt på alle varer foruten bestillingsvarer og møbler i dag, fredag.

Karlsen forteller videre at butikken startet i det små med metervare, garn og litt interiør.

For omtrent femten år siden begynte butikken med møbler og har i løpet av årene utvidet sortimentet ytterligere til å gjelde for eksempel gardiner og solavskjerming.

- Det har hele tiden vært en "blanda butikk" med litt av alt og vi har alltid satset på kjente merkevarer. Nå går det mye av merker som Hay, Norman Copenhagen, Muuto, Kähler, Skovby og Englesson.

Før hun startet Boutique Helene var hun formingslærer, men Helene hadde veldig lyst til å skape noe eget.

- I Fillan var det nesten ingen tilbud den gang. Å få trodde vel at det skulle gå an å drive en sånn type butikk her, men mannen min Torstein har støtta meg hele veien og jeg har hatt troen selv.

Helene legger til at det har vært tøft å drive egen butikk til tider med lange dager og netter, og i starten år uten lønn.

- Butikken har blitt mer en livsstil enn en jobb, men vi har lyktes med å bygge den opp. Blant annet takket være god støtte fra øyværinger og tilreisende.

Familien har også alltid vært viktige støttespillere, legger Karlsen til. - Torstein og døtrene Monica og Grethe Gjertrud har vært flinke til å ta i et tak. For ikke å glemme Gunn E. Åsmul som har jobbet i butikken i omtrent 20 år.

Nå håper damene at mange tar turen innom jubileumsfeiringen deres i ettermiddag.

Kø før dørene åpnet

Ett års jubilant Coop Byggmix/Elektro Hitra feirer fredag og lørdag med gode tilbud, kaffe, vaffel og kake, forteller daglig leder Gunn Skagen. Også her er det fullt trøkk med mange kunder innom dørene fredag formiddag.

Skagen forteller at de er fornøyde med sitt første år på Hitratorget.

– Omsetningsmessig har gått bra og det kan bare bli bedre. Vi tar inn det folk etterspør av varer og etter ønske fra kundene tenker vi nå å ta inn enda mer elektro. Vi klarer dessuten å skaffe det meste. Hvis jeg skal komme med en oppfordring i dag så er det at øyværingene og andre godt alltids kan bli enda flinkere til å ta i bruk det lokale tilbudet.

Skagen forteller også at det var kø utenfor butikken da de åpnet fredag morgen.

- Det er veldig artig. Jeg liker at det bruser og er liv rundt meg. Det har det definitivt vært i dag.