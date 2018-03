Polsk forening feirer våren med fellestur

Nyheter

Polsk forening på Hitra ønsker våren velkommen med en fellestur til Terningsvatnet på Sandstad lørdag 24. mars.

Foreningen skriver på HFkalenderen at det blir båltenning og muligheter for pølsegrilling, samt leker og spill for barna. I løpet av arrangementet skal de også drukne vintersymbolet ”Marzanna”. Dette er en gammel polsk tradisjon som bruker å foregå rundt vårjevndøgn.

Foreningen har også skrevet informasjonen på polsk:

Stowarzyszenie polskie na Hitrze serdecznie zaprasza na imprezę plenerową. Czas przepędzić srogą zimę i przywołać wiosnę. W programie: * spacer na plażę Terningsvatnet (ruszamy z parkingu przy wjezdzie na kapielisko), * pieczenie kiełbasek na ognisku, * wspólne robienie i topienie marzanny, * gry i zabawy dla dzieci. Miejsce imprezy : https://www.ut.no/tur/2.21448/ Jedzenie i picie we własnym zakresie. Do miłego!