Nyheter

Siri Sandø blir kjøpmann på den nye REMA 1000 butikken på Sandstad.

Hun har tidligere drevet Naz Perwer på Hemnskjela i 14 år, og jobber nå som jobbveileder ved Dalpro.

- Jeg fikk tips om å kontakte han som ansatte kjøpmenn i Rema. Da fikk vi tilbud om stillingen hvis vi ville ha den. Da gikk jeg om mannen min gjennom en tankeprosess om vi skulle ta jobben, sier Sandø til lokalavisa.

De takket ja, og dermed opprettet de et AS sammen, som skal drive Rema-butikken.

Rema 1000-sjef forklarer hvorfor de etablerer sin tredje butikk i øyregionen Med mange fastboende og hyttefolk på begge siden av leia, og på et sted hvor lakseindustrien etablerer seg for framtida, tror Rema alt ligger til rette for å drive butikk.

- Jeg blir kjøpmann, men mannen min er med og har investert i dette og skal støtte meg. Men han har en kjempebra jobb i Lerøy som han trives i, og vil fortsette der inntil videre.

- Hvorfor hadde du lyst til å bli kjøpmann på Rema?

- Jeg drev jo Naz Perwer i mange år, og har kjent på ønsket om å drive noe selv igjen. Da jeg hørte at Rema skulle etablere seg Kalvøya så tenkte jeg ikke på at jeg skulle bli kjøpmann der. Men da jeg fikk sjansen nå vil jeg heller angre på at jeg tok jobben, enn å angre på at jeg ikke tok den. Jeg er veldig positiv til det, og vi gleder oss stort. Det er et område som er i vekst og det er mye som skjer. Jeg føler at butikken vil bli en berikelse av området der. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på at Rema skal åpne der, og at det er vi som skal drive butikken, sier Sandø.

Rema starter bygging av butikken i år, med plan om åpning sommeren 2019. Frem til da skal Siri læres opp til å bli kjøpmann.

- Jeg skal jobbe ut oppsigelsestiden min på Dalpro til mai. Etter det skal jeg begynne et samarbeid med Rema på Fillan, der Odd Christian Stellander blir mentoren min. Det blir spennende, og jeg vil takke REMA 1000 for tilliten, sier Sandø.